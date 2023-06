Furti di ricambi Ferrari, in tre finiscono a processo

Secondo le accuse avrebbero rubato dal Reparto corse della Ferrari alcuni pezzi di ricambio da Formula Uno. Ora per tre dei cinque indagati si attende il decreto di citazione a giudizio.

A finire a processo tre ex impiegati o dipendenti di società ‘esterne’ che collaborano con la Ferrari. A rinviarli a giudizio è stato il gip che ha accolto solo in parte la richiesta di archiviazione della procura, a seguito della quale è stata stralciata la posizione di altri due indagati.

I tre ex dipendenti infedeli rispondono, uno del reato di furto e due di ricettazione. L’udienza si è svolta lo scorso primo giugno in tribunale a Modena e il giudice, in quell’occasione, si era riservato. Ieri la decisione. Ad opporsi all’archiviazione del fascicolo era stata la stessa Casa di Maranello. Le indagini risalgono al maggio dello scorso anno ed erano state portate a termine dai carabinieri di Formigine e Maranello a seguito – pare – di segnalazioni circa i gravi ammanchi. Gli accertamenti dei militari avevano appunto portato alla scoperta di furti di pezzi di ricambio per essere rivenduti sul mercato nero.

Inizialmente era stato iscritto nel registro degli indagati un meccanico 35enne di una officina autorizzata dal Cavallino, completamente estranea ai fatti, a casa del quale erano stati ritrovati 100 pezzi (orologi, prodotti di merchandising, freni, ammortizzatori, volanti), rubati dai depositi della Casa automobilistica più famosa al mondo. La squadra Mobile coordinata dalla procura, era arrivata a lui seguendo gli annunci di vendita pubblicati su un noto sito web. Poi l’indagine si è allargata ad altre 4 persone.

