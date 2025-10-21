"Furti di statue e lapidi, più controlli al cimitero"

Insicurezza, degrado, incuria: parte da Michele De Rosa, capogruppo di Forza Italia di Carpi, la richiesta di "maggiore tutela e decoro nel cimitero urbano e in quelli frazionali". "È allucinante e sconfortante assistere sempre più spesso ad episodi di furti e/o danneggiamenti all’interno dei cimiteri – commenta De Rosa -.

Dapprima a Fossoli, poi a Santa Croce dove è stata addirittura rubata una lapide, e negli ultimi mesi con maggiore frequenza nel cimitero urbano cittadino dove sono state sottratte innumerevoli sculture ed oggetti appartenenti alle tombe dei defunti. E come se non bastasse, al problema della sicurezza dei luoghi si aggiunge anche un servizio di manutenzione, pulizia e decoro dei luoghi molto carente, viste anche le lamentele da parte dei cittadini carpigiani". Alla luce di queste situazioni, "come Forza Italia abbiamo deciso di depositare una mozione per chiedere al sindaco e alla Giunta innanzitutto di procedere, attraverso l’ufficio tecnico di competenza, con l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno del cimitero urbano e di tutti i cimiteri frazionali, che oltre a fungere da deterrente, consentirebbe un maggior controllo dei luoghi e permetterebbe di individuare gli eventuali responsabili degli atti criminosi. Inoltre – aggiunge il consigliere comunale – chiediamo di individuare ed incaricare, eventualmente, un soggetto che possa aprire e chiudere il cancello posto all’ingresso dei cimiteri, di garantire che vi sia una maggior cura, decoro e pulizia sia degli spazi interni che di quelli esterni ai cimiteri.

Ancora: di raccogliere le opinioni e le valutazioni da parte dei cittadini che accedono al cimitero urbano e in quelli frazionali, presentando ogni anno un resoconto all’interno del Consiglio comunale, di individuare e affidare l’incarico ad una ditta per riqualificare il verde del cimitero urbano e infine di calendarizzare interventi di manutenzione dei cimiteri, anche sulla base di segnalazioni o criticità comprovate da parte dei cittadini".

Rimarca De Rosa: "I cimiteri sono luoghi sacri, hanno una rilevanza fondamentale e affettiva per tutti noi, essendo il luogo in cui riposano le persone a noi più care. Ecco perché è necessario che la Giunta comunale intervenga e garantisca non solo la sicurezza di questi luoghi ma anche che la qualità del servizio di manutenzione, controllo e vigilanza siano adeguati e di un livello accettabile. È ora di porre fine a questi episodi altrimenti non dovremo scandalizzarci in futuro se atti di questo tipo si ripeteranno sempre con maggiore frequenza, ecco perché auspichiamo che vi sia su questo tema, che riguarda tutti noi maggioranza e opposizione, un ampio sostegno".

Maria Silvia Cabri