"Furti e spaccate, il commissariato ore deve passare in fascia A"

"Un fenomeno inaccettabile cui dare risposta in modo razionale, rapido e concreto". Il sindaco Alberto Bellelli interviene dopo la settima spaccata in poco più di una settimana in altrettante attività commerciali. "Ho convocato le associazioni di categoria martedì in Municipio. L’invito ai commercianti ed esercenti è quello di mettere in atto tutte le azioni di prevenzione e sicurezza passiva, dalla videosorveglianza all’utilizzo dei vetri antisfondamento. Il problema riguarda tutta la cittadinanza. E’ necessario incrementare gli organici a disposizione di Polizia e Carabinieri e il passaggio di livello del Commissariato: per questo motivo chiederò ai parlamentari eletti sul territorio, di ogni schieramento politico, di attivarsi per dare risposta concreta a questa esigenza la cui risoluzione non è più differibile". Immediate anche le reazioni delle opposizioni: "Come Fratelli d’Italia presenteremo in Consiglio comunale una mozione con una proposta concreta sul tema sicurezza – dice Federica Boccaletti -. Il sindaco e l’intera amministrazione PD hanno per anni sottovalutato il problema, puntando il dito contro il centrodestra e la sottoscritta che sin dall’ultima campagna elettorale ho sottolineato come la sicurezza fosse da affrontare in maniera seria e urgente. Troppo spesso hanno fatto spallucce accusandoci di eccessivo allarmismo e così facendo si è perso tempo prezioso". "Siamo di fronte a un problema che l’Amministrazione ha voluto minimizzare negli anni scorsi e nei precedenti mandati – prosegue Giulio Bonzanini, Lega -. In attesa dei rinforzi annunciati dal Governo, il sindaco, anzichè asserire che ha piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, sarebbe meglio pensasse a quali contromisure applicare in aiuto degli attuali agenti delle Forze dell’Ordine". "La nostra deputata Stefania Ascari – aggiunge Eros Andrea Gaddi, M5S - ha già presentato da tempo in Parlamento e al Governo la richiesta di passaggio del commissariato alla fascia A con conseguente aumento del numero di agenti in forza a Carpi. Noi proponiamo l’istituzione di un Comitato comunale di monitoraggio dei fenomeni delinquenziali, ad ampia partecipazione". "Siamo perplessi: solo oggi il sindaco afferma che ‘non intende lasciare nulla di intentato’ e chiede più agenti. Forse si dimentica che è alla guida della città da più di 9 anni. Siamo contenti che si sia svegliato con questi slogan risoluti a ridosso delle amministrative del 2024, quando negli anni precedenti l’amministrazione comunale definiva questi fenomeni ‘percezioni errate della realtà’. Questo è il risultato del fallimento di questa giunta sulla sicurezza", conclude Massimo Barbi, Forza Italia Carpi.

Maria Silvia Cabri