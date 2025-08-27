Furti e vandali al cimitero, ecco le telecamere

Tre nuove telecamere a garantire ai defunti un eterno riposo degno di questo nome. Ne annuncia l’installazione, presso il cimitero nuovo urbano, il sindaco Matteo Mesini, aggiungendo come i dispositivi verranno collegati, come gli altri che sorvegliano la città, alla centrale operativa della Polizia Locale, così da permettere un monitoraggio costante.

E magari prevenire gli episodi di furto e danneggiamenti di tombe che vengono periodicamente segnalati. Già: la struttura è spesso oggetto di ‘attenzioni’ oltremodo sgradevoli: se all’esterno, fino ad un paio di anni fa, venivano segnalati episodici bivacchi, all’interno spariscono suppellettili, fiori, oggetti lasciati sulle tombe quando non le scope e le palette lasciate a disposizione dell’utenza e, come già avvenuto anche di recente, pluviali, borchie in ottone e altre pertinenze né mancano vandalismi – fecero scalpore quelli di cui fu oggetto la tomba di Don Carlo Lamecchi, qualche tempo fa – che allarmano e indignano allo stesso tempo. "Il cimitero è uno dei luoghi più cari per tutti noi, all’interno del quale la nostra comunità custodisce la memoria dei propri cari. Non possiamo permettere che venga violato da gesti inqualificabili", ha detto ancora Mesini, spiegando come la Polizia Locale abbia già provveduto all’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza che verranno collocati, entro settembre, a guardia del cimitero. Già individuati, precisa il primo cittadino, i punti in cui, una volta provveduto all’adeguamento dell’impianto elettrico, saranno installati gli occhi elettronici a ‘coprire’ quanto più possibile, l’area cimiteriale. Finalità duplice, ovvero ‘controllo e deterrenza’, quella cui risponde l’intervento, ma sull’agenda dell’amministrazione, a proposito di migliorie da apportare alla struttura, ci sarebbe anche altro.

"L’acquisto delle nuove telecamere – prosegue il sindaco – è solamente un ulteriore tassello di un programma d’interventi partito qualche mese fa con il rifacimento di una parte dell’impianto elettrico e che entro settembre proseguirà con manutenzioni alle guaine delle coperture e con la sistemazione dell’ossario per un importo superiore ai 20mila euro. Entro fine anno, poi, verrà collocata una nuova vetrata". Mesini conclude invitando comunque la cittadinanza a segnalare eventuali e ulteriori migliorie da apportare alla struttura, oltre che interessare ci di dovere di eventuali furti e danneggiamenti: "Le nuove telecamere – conclude il primo cittadino - saranno sicuramente d’aiuto ma noi continuiamo a contare sull’indispensabile collaborazione di tutti".

Stefano Fogliani