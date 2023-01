"Furti in centro ’a raffica’ Inaccettabile"

"Chiediamo maggiore sicurezza e più controlli in centro storico, soprattutto a fronte della raffica di furti che si è registrata in questo periodo, ultimo tra tutti quello ai danni della pasticceria Remondini". L’appello parte da Confesercenti area città di Modena. Il presidente, Mauro Salvatori, fa presente come l’arrivo di 13 agenti in più che andranno a rafforzare i controlli sul territorio sia un segnale positivo ma "le attività devono poter lavorare in piena sicurezza – afferma – Il ’salotto’ di Modena, uno dei luoghi più centrali e più frequentati dai turisti ancora una volta è stato preso d’assalto dai ladri. Si tratta di Piazza Roma e dei locali che si affacciano sul Palazzo Ducale. Infatti – sottolinea – dopo i due furti dei mesi scorsi ai danni dell’enoteca ’In Vino Veritas’ nei giorni scorsi i ladri hanno preso di mira il locale vicino, la Pasticceria Remondini, entrando nel bar e rubando l’incasso, con una delle dipendenti ancora all’interno dell’attività. Inoltre, sempre nei giorni scorsi, i ladri hanno preso di mira anche un forno, sempre in centro storico, in Corso Canalgrande. Gesti gravissimi – commenta Salvatori – in un luogo centrale della città, dove però la sera girano anche malviventi e persone poco raccomandabili. Sappiamo che le forze dell’ordine cercano di fare il possibile per garantire la sicurezza ma occorre fare di più, per le tante attività del centro storico, soprattutto nelle ore serali. La pasticceria Remondini è uno dei locali più centrali di Modena e non sono tollerabili episodi del genere".