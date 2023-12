Furti in serie, 41enne in carcere. Deve scontare 3 anni e 8 mesi

Nel pomeriggio di mercoledì, i carabinieri di Mirandola hanno portato a termine un ordine di esecuzione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, per la carcerazione di un 41enne, residente in paese. Deve scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti.

Parliamo di furti commessi dal settembre 2019 al febbraio 2020, a Mirandola, San Felice sul Panaro e Novi di Modena.

L’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Modena per l’espiazione della pena.