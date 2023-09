Furti in serie a Finale Emilia: condannato il ladro recidivo Un 28enne originario del Camerun è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di carcere per aver tentato di svaligiare un bar e rubato un tablet da un ristorante. Il giudice ha tenuto conto della condotta del giovane in carcere, dove aveva cercato di uscire dalla tossicodipendenza.