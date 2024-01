Furti in serie nelle abitazioni. Colpito anche un bar in via Corassori

I ladri sanno che le feste natalizie, così come le vacanze estive, allontanano dalla città tanti modenesi.

E’ per questo motivo che si ‘scatenano’ svuotando appartamenti ed esercizi commerciali. Sono stati numerosi in questi giorni i furti in città, ai danni per lo più di cittadini che, al ritorno da qualche gita fuori porta, si sono trovati gli appartamenti ’ripuliti’. Sono state parecchie le zone prese di mira, tra cui quella della Madonnina o della via Giardini ma, in generale, i topi d’appartamento hanno colpito un po’ ovunque e soprattutto la notte di Capodanno oppure la sera del trenta di dicembre. In una abitazione di via Mendel, ad esempio, l’ultima sera dell’anno malviventi si sono introdotti forzando la porta per poi portarsi via migliaia d’euro in gioielli. Colpi ‘fotocopia’ anche in via Mar Adriatico, dove i ladri hanno preso anche le chiavi delle auto oppure in via Annovi dove i proprietari, rientrati a casa, hanno trovato le stanze a soqquadro e constatato con amarezza l’assenza di numerosi monili in oro.

Furti sono stati segnalati anche in via Martelli, dove sono state ripulite le cantine oppure in via Corassori. In questo caso, nella notte tra il 31 e il primo gennaio è stato preso di mira un bar.

I ladri, una volta forzata la porta sono scappati con poco meno di cinquecento euro, trafugati dal fondo cassa.

Rispetto agli anni precedenti, però, i furti in appartamento avrebbero subito un lieve calo grazie all’imponente presidio del territorio, organizzato proprio in occasione delle festività natalizie.