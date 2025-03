Furti nelle ville, fermata la banda dei gioielli

I carabinieri hanno messo fine a numerose scorribande furtive di tre cittadini albanesi specialisti nei furti in abitazioni e ville ubicate nella dorsale pre-appenninica delle province di Reggio Emilia e Modena.

L’altra sera il terzetto è stato sottoposto a fermo al rientro dall’ennesima incursione furtiva in abitazioni del reggiano. La perquisizione nel ‘covo’, da dove partivano per rubare nelle case, ha portato al rinvenimento di diversa refurtiva, del valore di svariate decine di migliaia di euro, prevalentemente costituita da monili in oro di cui parte ricondotta a due furti in abitazione consumati a fine febbraio nel comune di Canossa. Avendo acquisito a carico dei tre albanesi gravi indizi di colpevolezza con l’accusa di furto aggravato e continuato in abitazione, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio e del Nucleo Operativo di Castelnovo Monti, il 4 marzo, hanno sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria i tre cittadini albanesi.

Due, rispettivamente di 30 e 28 anni in Italia senza fissa dimora e un 25enne residente in un comune dell’Appennino reggiano. I tre al termine delle formalità di rito sono stati ristretti a disposizione della Procura reggiana. Nello specifico i due connazionali giungevano a Reggio eludendo i controlli alla frontiera attraverso viaggi in pullman alla cui destinazione si trovava il 25enne che li portava nella sua abitazione, risultata poi essere la base operativa da dove partivano le incursioni furtive che hanno coinvolto anche la nostra provincia. Nello specifico tra le ore 18 e le 21.30, quasi ogni giorno, il 25enne li accompagnava nei vari obiettivi prescelti, risultati essere esclusivamente abitazioni e ville al fuori dei centri e anche seconde case temporaneamente disabitate ove accedevano rompendo vetri e porte asportando beni vari, monili in oro e orologi di pregio.