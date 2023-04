Furti e rapine in centro storico a Modena, condannato il capo della baby gang

Modena, 17 aprile 2023 – Furti e rapine in centro storico a Modena compiute da una baby gang di cui sarebbe stato il boss. Un diciannovenne è stato condannato col rito abbreviato a quattro anni e mezzo per una dozzina di episodi, fra rapine e furti. Due anni e due mesi, invece, per un altro giovane che sarebbe stato suo complice.

Entrambi facevano parte di una baby gang attiva soprattutto in centro storico. Fra gli episodi contestati anche l’estorsione da migliaia di euro ai danni di un giovane cui era morto il padre e al quale la baby gang aveva sottratto i gioielli del genitore defunto chiedendo appunto il denaro per la loro restituzione. I due giovani condannati erano entrambi minorenni all’epoca dei fatti.