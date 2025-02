Furti sacrileghi in due chiese. Sottratti sei calici e le offerte

Due chiese della bassa sono state scenario di furti sacrileghi: il primo in quella dei Santi Genesio e Teopompo, in via San Matteo, a Medolla, successivamente nel tempio di San Leonardo, in via Imperiale, a Mortizzuolo di Mirandola. A Medolla a scoprire l’indesiderata visita notturna dei ladri è stato il parroco, Don Emilio Bernardon: "La notte tra il tre e quattro febbraio non sappiamo in quanti, non avendo telecamere, si siano introdotti nella sacrestia che rimane sul retro della chiesa. Una volta all’interno hanno setacciato il locale portando via sei calici e un ostensorio. Ho subito chiamato i carabinieri, a cui ho sporto denuncia, che sono venuti a fare un sopralluogo. Ci siamo accorti di alcuni segni di effrazione in una porta a vetro da cui dopo averla forzata sono entrati. Il valore non è quantificabile perché è in fase di definizione. Per fortuna non hanno fatto grossi danni e speriamo che non tornino più. ". "A Mortizzuolo il giorno dopo, la notte tra il 4 e 5 febbraio – racconta Don Emilio - i ladri hanno colpito anche in chiesa di Mortizzuolo. I ladri hanno rotto varie porte, forzato serrature entrando nell’ufficio del sacerdote. Qui hanno sottratto solo denaro probabilmente sottratto anche dalle cassette delle offerte in chiesa". Entrambi i furti sacrileghi sono oggetto d’indagine congiunta da parte dei carabinieri di Mirandola e Medolla. Flavio Viani