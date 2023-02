Furti su auto, occhio al trucco delle gomme

L’allarme corre, e corre forte, sui social. E va diffondendosi in città, non del tutto ingiustificato dal momento che dietro ai post ci sono episodi che preoccupano. Non che Sassuolo, e le aree di sosta che ne punteggiano il territorio, sia nuova a fattispecie del genere – agli onori della cronaca, qualche anno fa, salì la ‘banda dei cristalli’, e anche il parcheggio delle piscine è stato spesso teatro di furti – ma quanto accade da mesi nel parcheggio del centro commerciale ‘Panorama’, collocato tra via Radici e la Circonvallazione, desta l’attenzione di più.

‘Bucano le gomme’, ‘fate molta attenzione’, si legge sulle bacheche che raccontano il quotidiano cittadino e le segnalazioni, in questo caso, trovano conferma nei fatti, con un modus operandi che vede (vedrebbe) ignoti ‘puntare’ inconsapevoli clienti, bucare o più spesso sgonfiare gli pneumatici delle loro vetture e poi distrarli ("le do’ una mano io") per derubarli. Le vittime sono per lo più donne e anziani e se è vero che altri spazi in città non sono troppo sicuri per le vetture in sosta – si pensi a quanto accadeva anche nel parcheggio sotterraneo di ‘Sassuolo 2’ fino a qualche tempo fa, con diverse auto vandalizzate e depredate – quanto accade sull’ampio spiazzo antistante il centro commerciale ha già indotto i responsabili della struttura ad interessare della vicenda la Polizia Locale.

Un incontro tra gli esercenti del centro commerciale e gli agenti del Comando sarebbe andato in scena nel pomeriggio di ieri: la richiesta è quella di un presidio più puntuale su un’area diventata improvvisamente sensibile e priva di telecamere di videosorveglianza in grado di ‘coprirla’ per intero. L’installazione di altri occhi elettronici sull’area sarebbe tra le possibili opzioni discusse nel corso dell’incontro di ieri, e del resto anche la vigilanza privata che sorveglia la struttura ‘attenziona’ quanto accade, ma l’infittirsi degli episodi – almeno quattro negli ultimi tre mesi – alza il livello di allarme, anche a detrimento della ‘reputazione’ della struttura commerciale, comunque parecchio frequentata. Gli episodi, tra l’altro, avvengono in pieno giorno e non si esclude i furti siano messi in atto da una delle tante bande di malviventi che ‘migrano’ da un centro commerciale all’altro in cerca di ‘colpi facili’ ai danni delle fasce più deboli della popolazione, ed il fatto che i furti oggetto di segnalazione non siano troppo frequenti, comunque, non rassicura.

