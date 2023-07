Furti, tante case svaligiate "Sparito anche il gatto"

Il periodo estivo è sempre purtroppo un momento ‘critico’ per i cittadini in tema di furti. Al ritorno dalle vacanze sono infatti numerosi coloro che si trovano a fare i conti con abitazioni depredate e danni da riparare. A farne le spese sono anche i modenesi che restano in città: con le strade un po’ più deserte e il controllo di vicinato meno vigile, infatti, le bande di ladri si scatenano commettendo spesso anche gesti vili. E’ il caso dei colpi messi a segno venerdì scorso, trenta giugno in viale Medaglie D’oro. Sono state almeno tre, infatti, le abitazioni prese di mira da una banda di ’topi d’appartamento’ che non solo si sono portati via contanti, oggetti di valore oppure monili in oro. Durante uno dei furti, infatti, i ladri hanno fatto scappare il gatto della proprietaria: parliamo di un certosino anziano che ha bisogno di medicine per sopravvivere. La vittima del furto ha così lanciato un appello per ritrovare il suo amato gatto ma annuncia anche una ricompensa per chi riporta a casa ‘Boccia’.

"È successo di giorno – racconta Francesca Borsò - io sono arrivata a casa la sera alle 19.30 e ho trovato la ’sorpresa’. Mi sono subito attivata con amici, parenti e volantini per ritrovare il mio gatto e stanno partecipano anche cani da ricerca. Per ora, però, del mio Boccia nessuna traccia". Francesca si rivolge anche ai responsabili: "Avevate già rubato tutto. Cosa vi costava chiudere la porta vedendo dei gatti? Boccia ha grossi problemi di salute. Prima o poi entrerete nella casa sbagliata, di persone come voi e uscirete talmente malconci che vi passerà la voglia di rubare ancora".

Secondo la proprietaria il gatto è rimasto in zona ma è sicuramente spaventato e affamato: "Non è abituato ad uscire e, nel vedere quei soggetti in casa, avrà preso paura e sarà fuggito. Offro una grande ricompensa a chi lo trova. Nel caso di segnalazioni - conclude - chiamatemi al 320 3760760 notte e giorno". In questi giorni diversi cittadini si sono attivati per cercare il gatto, ma al momento purtroppo non sono arrivate segnalazioni. Pare che la zona di via Medaglie D’oro sia stata più volte presa di mira da bande di malviventi nelle ultime settimane ed ora sui colpi messi a segno sono in corso le indagini, da parte delle forze dell’ordine, per risalire ai responsabili.

v.r.