Furti, vandalismi e incendi: ragazzini nei guai

Brillante operazione da parte dei carabinieri di Castelvetro, che hanno individuato e denunciato una baby gang composta da ben 9 elementi, ritenuti responsabili a vario titolo di furti, ricettazione, incendi e danneggiamenti messi a segno tra 2021 e 2022. "L’attività investigativa – spiegano i carabinieri - ha avuto inizio in un pomeriggio di marzo 2022, quando il custode dello stadio ’William Venturelli’ di Castelvetro, avvedutosi della presenza di tre giovani intenti a forzare il distributore di bevande e gelati posto all’interno dell’impianto sportivo, aveva chiamato i carabinieri".

Ai nove giovani - minorenni all’epoca dei fatti, quasi tutti italiani residenti sia in paese sia nei Comuni limitrofi - sono contestati diversi episodi. Si parte con il 3 agosto 2021, quando al centro sportivo di Castelvetro viene rubato il marsupio ad una ragazza mentre era intenta a svolgere attività fisica. Nella notte del 26 settembre 2021, dopo aver forzato la serranda in ferro della cabina di regia di una giostra per bambini, dall’interno della cassa vengono invece asportati 150 euro, un centinaio di gettoni della stessa giostra e un tablet, per un danno stimato di circa 1.000 euro. Tra il 23 ed il 27 dicembre 2021, all’istituto Levi di Castelvetro, viene forzata una porta antipanico e rubato un tablet. Il 10 marzo 2022, danneggiando la finestra del bancone di un chiosco nel parco San Polo, gli autori fanno razzia della merce custodita sugli espositori e all’interno dei frigoriferi, distribuendola e mangiandola tra di loro, poi si impossessano delle monete presenti, per un danno di 200 euro. Il 17 marzo 2022, con un accendino viene incendiato il contenitore delle salviette di carta dei bagni pubblici di Castelvetro, causando danni all’edificio. Devono intervenire anche i vigili del fuoco. Nella notte del 26 marzo 2022, dopo essersi introdotti all’interno della bocciofila di Castelvetro danneggiandone la porta di ingresso, viene rubata svariata merce custodita sugli espositori, nei frigoriferi e nei freezer. Dal 2021 all’aprile 2022, i nove si sono più volte introdotti all’interno del magazzino situato all’interno dello stadio ’William Venturelli’, asportando borsoni, completi da calcio, abbigliamento sportivo e materiale vario di proprietà della società sportiva.

Per tutti questi fatti, è stato emesso nei giorni scorsi un avviso di conclusione delle indagini preliminari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. "Doveroso – ha commentato la vicesindaca Giorgia Mezzacqui - è per me il ringraziamento a chi tutela la nostra comunità, in questo caso il lavoro di indagine ed identificazione svolto dai carabinieri. Ringrazio nello specifico il maresciallo Loconte e i suoi collaboratori in quanto il dialogo è quotidiano e spesso so di averli al mio fianco nel favorire la formazione di un paese coeso e sicuro. Tutti noi siamo consapevoli delle criticità che riguardano soprattutto i giovanissimi, che risultano purtroppo protagonisti di accadimenti illeciti. Per loro la nostra amministrazione vuole impegnarsi con vari strumenti, progetti dedicati, attività specifiche e ascolto". Gli stessi carabinieri, negli ultimi mesi hanno affrontato il fenomeno delle devianze giovanili anche nelle scuole, tenendo incontri sulla legalità anche negli istituti di Castelvetro.

Marco Pederzoli