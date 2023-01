Furto al bancomat di San Vito, vetrata sfondata e cassa rubata

Sfondano con un veicolo l’ingresso della banca e rubano la cassa del bancomat con tutto il "malloppo", per poi andarsela ad aprire altrove. Questo, in sintesi, quanto accaduto l’altra notte alla filiale Bper di San Vito, per un colpo che richiama vagamente celeberrime pellicole cinematografiche come "Per qualche dollaro in più", dove la cassaforte viene appunto portata altrove prima di essere aperta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri sono entrati in azione verso le 3,30 del mattino, sfondando la vetrata della filiale Bper che si affaccia su via San Vito con un veicolo lanciato in retromarcia. In pochi attimi, i malviventi si sono concentrati sul bancomat e lo hanno fatto letteralmente a brandelli, portandosi via solo la cassa che custodisce le banconote. Il resto, lo hanno lasciato sul posto, assieme alla vetrata dell’istituto che è stata sfondata nell’impatto con il veicolo. Prima che la vigilanza privata riuscisse a giungere sul posto, gli autori del furto con scasso erano già scappati, facendo perdere le proprie tracce. Stanno indagando i carabinieri. Ancora da quantificare il bottino, che ammonta ad alcune migliaia di euro in "cash". Ci sono poi i danni alla struttura, che dalle prime stime sono molto più gravi del denaro sottratto all’istituto. Ieri personale specializzato era già al lavoro per permettere la regolare riapertura della banca, prevista già da lunedì mattina. Affinché sia ripristinato anche a San Vito lo sportello bancomat, invece, bisognerà attendere alcune settimane.

Nel maggio 2021 questa filiale era già finita nel mirino dei malviventi.

Marco Pederzoli