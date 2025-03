Furto al cimitero, rubata la lapide di un loculo

Amarezza e sconcerto: questo è quanto ha provato Giampiero De Giacomi, commercialista e revisore dei conti, quando ha scoperto che era stata rubata la lapide di uno dei loculi di famiglia. Siamo nel cimitero della frazione di Santa Croce: qui, nel 2002, De Giacomi ha acquistato due loculi affiancati in concessionaria per 99 anni.

"Volevo essere…previdente – commenta il commercialista – e così ho preso due loculi per me e mia moglie, da ‘usarsi’ il più tardi possibile ovviamente". Qualche giorno fa, "approfittando di una giornata di sole, siamo andati a fare una passeggiata e dato che eravamo in zona, siamo entrati a vedere i due loculi". Ma ad attenderlo c’era una sgradevole sorpresa: une delle due lapidi di marmo era stata asportata.

"Un lavoro da ‘certosino’, pulito, fatto con precisione, mi sono trovato di fronte al loculo aperto. Evidentemente, mi viene da pensare, qualcuno aveva bisogno di una lastra di marmo e ha preso la mia, anche perché è ancora (per fortuna) pulita, senza una scritta".

Prosegue il commercialista: "Al di là delle ‘battute’ che si fanno, anche per sdrammatizzare visto il tema, quello che è avvenuto è molto preoccupante, perché è indice della non sicurezza del cimitero di Santa Croce: chi ha sottratto la lastra ha operato indisturbato, non c’è un custode, né controlli, né telecamere, e il cancello è sempre aperto. Un luogo completamente non controllato. Inoltre, nessuno mi aveva avvisato, eppure c’è chi mi ha detto che il loculo era in quelle condizioni da un anno".

De Giacomi, dopo l’amara scoperta, ha contattato i responsabili dell’ufficio competente di Carpi: "Per adesso hanno chiuso il loculo con una ‘lastra’ in cartongesso grigio, in via provvisoria e stanno valutando come agire".

Sul punto interviene Michele De Rosa, consigliere comunale Forza Italia: "E’ allucinante e spiacevole che avvengano furti di questo tipo, visto che chi li commette, oltre a non avere nemmeno un minino di rispetto e di decenza per l’importanza e la sacralità dei luoghi, mette in grave difficoltà anche chi ha sostenuto una spesa di questo tipo, tra l’altro per nulla economica. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo in cimiteri della città: nel 2023 venne rubata la scultura al cimitero di Fossoli nel 2023".

"Nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione: è necessario e doveroso valutare di installare delle telecamere di videosorveglianza che possano identificare chi commette questi reati o la presenza all’ingresso di un custode che possa sorvegliare e segnalare questi casi o qualsiasi altra misura idonea utile a tutelare questi luoghi".

Maria Silvia Cabri