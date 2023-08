Furto al ristorante ’Fienil di Ferro’ Ladro messo in fuga dal fumogeno

Approfittando del locale chiuso per ferie, l’altra notte un ladro solitario ha preso di mira il ristorante "Fienil di Ferro" sulla Strada Statale 12 a Medolla. Erano da poco passate le due e mezza quando il sistema d’allarme del locale, collegato con la centrale operativa di sorveglianza, è entrato in funzione segnalando l’apertura forzata di una delle porte vetrate antipanico secondarie. "Immediatamente ho sentito l’allarme sul mio cellulare insieme – conferma il proprietario – alle immagini dell’intruso coperto dal cappuccio e dalla mascherina anti covid. Il malvivente si è speditamente avviato verso il registratore di cassa e lo ha aperto arraffando tutte le banconote e le monete che conteneva: circa 140 euro. Stava per addentrarsi nel salone da pranzo, forse per continuare la razzia, quando è entrato in funzione il congegno fumogeno interno della trattoria e si è dato alla fuga. Sul posto, avvertiti dal centro di controllo degli allarmi, sono arrivate in successione la pattuglia dei carabinieri da San Prospero e quella della vigilanza. Poco più tardi – precisa il ristoratore – sono arrivato anch’io. Oltre all’allarme video e sonoro ho fatto collocare i fumogeni avendo subito tre furti: a Natale, a Pasqua e un mese fa".Flavio Viani