Furto al ristorante self-service. E ladri di rame a San Felice

Maxi furto di spiedini e bistecche, mercoledì sera, nel ristorante self service Rita di CIRFOOD in via San Lorenzo a Finale Emilia. Poco dopo le 22,30 una coppia di malviventi a volto coperto si è introdotta nel locale cucina, dopo aver forzato la porta laterale, attivando l’allarme collegato con la centrale dell’istituto di vigilanza. "Sono arrivati a bordo di un furgone bianco – raccontano alcuni dipendenti –, dopo aver spezzato il lucchetto che blocca la sbarra di accesso al parcheggio. Hanno piazzato il mezzo di fianco alla porta vetrata laterale che immette nell’ufficio e nei locali cucina. Le manovre di effrazione della porta e gli spostamenti dei due sono stati registrati dalle telecamere interne del ristorante. Senza indugiare si sono diretti spediti in direzione dei capienti frigoriferi. Dai frigo hanno asportato svariati vassoi in cui avevamo disposto un gran numero di spiedini e tante bistecche, pronti per la cottura. Il via vai per trasferire la merce dai frigoriferi al furgone, è durato tre minuti e mezzo, dall’ingresso alla fuga hanno impiegato meno di cinque minuti. Uno dei due ha tentato di raggiungere anche la cassa della mensa ma, forse scoraggiato dall’allarme acustico e l’arrivo dei vigilantes, ha rinunciato. Il valore del bottino è 300 euro più i danni".

Un ladro anche a Concordia: un 43enne di origini marocchine è stato arrestato per tentato furto aggravato. Nelle prime ore di mercoledì, ha cercato di forzare l’ingresso di un salone di bellezza, ma ha desistito dopo che l’allarme e soprattutto il nebbiogeno si sono attivati. I carabinieri, allertati da un residente, lo hanno sorpreso, poi il giudice lo ha rimesso in libertà. Infine, a S. Felice, ladri di rame, mercoledì sera alle 22, alla LR impianti in via degli Artisti adiacente la Statale 468. A confermarlo è il titolare Luca Reggiani: "Sono venuti a fare spesa come fanno più volte all’anno. Hanno avuto facile accesso nel magazzino, dopo aver forzato la porta. In pochi secondi si sono impossessati delle varie matasse di cavi in rame. L’allarme è entrato in funzione". Sul posto la vigilanza. Potrebbe essere la stessa banda di Finale.

Flavio Viani