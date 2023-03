Furto alla gelateria "Ho riconosciuto i ladri"

Si è verificato un furto, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, alla gelateria "Arcobaleno" in via Firenze a Mirandola. Due uomini incappucciati in poco tempo hanno sollevato la saracinesca, forzato la porta vetrata d’ingresso e fatto irruzione nella nota gelateria mirandolese.

Il rapidissimo colpo è stato ripreso dalle telecamere interne a circuito chiuso del locale. " Le telecamere interne – racconta la titolare Marzia Manderioli - hanno ripreso l’ingresso di due incappucciati esattamente alle 3,53 di notte. La registrazione ha documentato come – precisa Marzia - l’ingresso e l’uscita dei malviventi si sia protratto in tutto appena 40 secondi. In questo breve intervallo, i due hanno strappato i fili della corrente della cassa automatica dei pagamenti rendiresto, portandola via. Nel frattempo l’altro compare ha aperto e svuotato il registratore di cassa. Sei minuti dopo alle 3,59 – puntualizza Marzia – sono arrivati i vigilantes alla cui centrale operativa è collegato l’allarme. Alle 4,05 è intervenuta anche la pattuglia dei carabinieri di Mirandola, insieme al maresciallo comandante della stazione. Abbiamo visionato le registrazioni e verificato gli ammanchi di denaro presenti, alla chiusura, nella macchinetta rendiresto e nel registratore di cassa. La fisionomia dei due incappucciati, autori del colpo, li ho ricollegati a quella di due clienti venuti in settimana. Mi hanno chiesto informazioni sulla macchinetta automatica chiedendo particolari sul contenuto degli euro, in moneta e cartacei, accumulati al suo interno. Inoltre hanno chiesto dettagli sui tempi di caricamento e svuotamento della cassa automatica. Fortunatamente le registrazioni di quelle persone evidentemente italiane – evidenzia Marzia - sono salvate nella memoria della videocamera che insieme alle immagini del colpo ho consegnato, unitamente alla denuncia presentata ai carabinieri di Mirandola. Un mese fa nell’altra mia gelateria "Arcobaleno Center" in via Tabacchi – ricorda la titolare – ho subito una analoga scorribanda notturna. Il locale era chiuso per riposo e i malviventi, in quell’occasione, se ne andarono praticamente a mani vuote ".

Marzia Manderioli, è nota anche per essere la presidente della locale associazione "Anffas" che si occupa dei diritti delle persone con disabilità intellettive e dei loro famigliari. L’entità del gruzzolo racimolato, lo scambiatore rubato e i danni a porta e saracinesca arrecati dai malviventi, fonti attendibili, lo stimano superiore ai 6 mila euro.

Flavio Viani