Furto alla Liu-Jo. Sottratti trenta pc

Furto l’altra notte ai danni della Liu-Jo di via Fleming. Approfittando dell’oscurità, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso dello stabilimento con appositi strumenti da scasso. Presumibilmente si trattava di una squadra di professionisti con mire ben precise e determinate: muovendosi dentro l’ampia struttura, in neanche sette minuti hanno sottratto quasi una trentina di computer portatili. Per poi darsi alla fuga velocemente, utilizzando la stessa via dalla quale erano entrati. Interpellato al riguardo, Marco Marchi, fondatore e presidente di Liu-Jo, preferisce non rilasciare dichiarazioni, sottolineando però che è stata fatta denuncia all’Arma dei Carabinieri che ora stanno indagando sul furto. A settembre 2021, la Liu-Jo aveva subito un tentato furto. m.s.c.