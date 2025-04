Furto all’isola ecologica di San Vito. Ladri sorpresi dai vigilantes

Si sono introdotti all’interno dell’isola ecologica approfittando della giornata di chiusura, per poi portare via il più possibile e, in particolare, tutto quel materiale eventualmente rivendibile sul mercato nero. I due, però, sono stati intercettati poco dopo dal personale della vigilanza e nel giro di poco tempo arrestati dai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio a Spilamberto.

I militari sono appunto intervenuti nell’isola ecologica di via San Vito dopo la segnalazione degli operatori della vigilanza che, poco prima, avevano notato i due ladri mentre erano intenti a portare via materiale.

La pattuglia è subito arrivata sul posto ed è così riuscita ad individuare i fuggitivi, che si stavano velocemente allontanando a bordo di un’auto dove poco prima avevano caricato il bottino. Fermati, i carabinieri li hanno trovati infatti in possesso di vario materiale prevalentemente elettronico appena trafugato dalla struttura, in quel momento chiusa all’utenza.

Sicuramente l’intenzione dei balordi era quella di rivendere il materiale sottratto, in particolare quello di natura ferrosa. Stante la flagranza del delitto, i due sono stati portati in caserma e identificati: si tratta di un 56enne di origine marocchina e di un minorenne. Per l’adulto sono scattate le manette mentre il ragazzino è stato denunciato. Ieri all’esito dell’udienza per direttissima l’arresto dell’uomo è stato convalidato e nei suoi confronti il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Valentina Reggiani