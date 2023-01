Modena, sfondano la vetrina della banca e rubano la cassa del bancomat. Bottino da migliaia di euro

Il bancomat scassinato dai ladri stanotte a San Vito di Spilamberto

Spilamberto (Modena), 20 gennaio 2023. – Ancora una volta la filiale Bper Banca della frazione di San Vito di Spilamberto (Modena) è finita nel mirino dei malviventi. Questa notte, verso le 3,30, i ladri hanno sfondato con un veicolo lanciato in retromarcia la vetrina della banca che si affaccia su via San Vito, la strada principale che attraversa la frazione. In pochi attimi, i malviventi si sono concentrati sul bancomat e lo hanno fatto letteralmente a brandelli, portandosi via solo la cassa che custodisce le banconote.

Il resto, lo hanno lasciato sul posto, assieme alla vetrata dell’istituto che è stata sfondata nell’impatto con il veicolo. Prima che la vigilanza privata riuscisse a giungere sul posto, gli autori del furto con scasso erano già scappati con il malloppo, facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce.

Sul posto stanno indagando i carabinieri. Ancora da quantificare il bottino, che ammonta comunque ad alcune migliaia di euro in “cash”. Ci sono poi i danni alla struttura. Ieri mattina, personale specializzato era già al lavoro per permettere una regolare riapertura della banca da lunedì mattina. Affinché sia ripristinato anche a San Vito lo sportello bancomat, invece, bisognerà attendere alcune settimane.

Già nel maggio del 2021, la filiale era finita nel mirino dei ladri. In quell'occasione, però, i malviventi fecero solo danni ma non riuscirono a portare via nulla.