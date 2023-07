Furto di angurie e vandalismi mentre il titolare è in ospedale

Ladri di cocomeri hanno saccheggiato e distrutto le angurie ancora da raccogliere nelle serre dell’azienda agricola di Daniele Manfredini nella frazione di San Biagio a San Felice.

Forse le temperature africane di questi giorni hanno convinto i ladri a rubare le angurie spinti dalle vendite in crescita favorite dal clima.

A dare notizia del furto, pubblicando un eloquente video sul profilo Facebook dell’azienda, è stato il figlio Marcello facendo notare che il papà, da due settimane, è ricoverato in ospedale.

Il titolare Daniele è molto conosciuto essendo stato candidato sindaco, del centro destra, nella vicina Camposanto alle recenti elezioni comunali di maggio.

"Approfittando della degenza in ospedale di mio padre, un gruppo di vandali – scrive il figlio Marcello – si è introdotto in azienda, ha rubato quello che poteva per poi distruggere quello che restava attorno alle piante. Una produzione quasi interamente perduta. Un gesto vergognoso. Ma continuiamo il nostro lavoro, come abbiamo sempre fatto, con la dignità e la passione che ci contraddistinguono. Mi sono accorto della razzia e della distruzione delle angurie rimaste lunedì mattina. Qualche furto c’è sempre stato ma stavolta si è andati oltre. Il fatto è avvenuto nella frazione di San Biagio dove abbiamo in affitto il terreno con le serre. Inspiegabile il significato dell’anguria appoggiata sulla serra con il taglio a forma di croce. I vivai sono raggiungibili da un viottolo di campagna dopo aver attraversato un gruppo di case nelle vicinanze. Per sostituire mio padre, nello spaccio vendita in via Panaria – spiega –, ho temporaneamente sospeso gli studi di specializzazione universitaria a Bologna".

"Ho appreso da mio figlio del furto seguito dal vandalismo gratuito – racconta Daniele dal letto d’ospedale – essendo ricoverato, nel reparto di ortopedia a Mirandola, dal 4 di luglio dopo l’intervento al piede. Produciamo meloni, cocomeri e mais, quello che non mi spiego è il vandalismo seguito al furto.

Nei giorni scorsi, per fortuna, avevamo raccolto parte dei cocomeri maturi".

Indagini dei carabinieri di San Felice per competenza territoriale.

Flavio Viani