Furto di monete al convegno di numismatica Il tesoretto ritrovato per caso in una villa

Le hanno ritrovate per caso, durante una perquisizione a Padova, e saranno presto restituite al proprietario. E’ finito bene il furto di monete antiche - il cui valore si aggira sui 50mila euro - avvenuto una decina di giorni fa al convegno filatelico numismatico ’Mutina 2023’ che si era tenuto al PalaPanini. Un collezionista, infatti, era stato derubato delle monete d’oro e d’argento ma il bottino è stato recuperato per intero.

Le Fiamme Gialle e la Polizia di Padova hanno scoperto oltre 80 pezzi di valore all’interno di un’abitazione dell’hinterland padovano, dove i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria e i poliziotti erano entrati per una perquisizione, nell’ambito di un’indagine su due persone per i reati di trasferimento fraudolento di valori e ricettazione, riguardo alla modalità di acquisto dell’immobile. Le monete erano all’interno di tre cofanetti, sulla cui presenza i due uomini non hanno saputo dare spiegazioni. Dagli accertamenti tramite le banche dati è quindi emerso che pochi giorni prima a Modena, durante il Convegno numismatico ’Mutina 2023’, un collezionista aveva subito il furto dei preziosi, che erano dentro la sua auto. I beni, tra cui monete del XVI e XVII secolo, sono stati sequestrati e saranno restituiti. Al proprietario dell’abitazione è stata contestata anche la ricettazione del provento del furto. La manifestazione, organizzata dall’associazione Filatelica Numismatica Modenese e giunta alla 64esima edizione, dedicata dagli appassionati richiama tantissimi espositori e numerosi visitatori provenienti da tutta Italia.

"Non so chi sia il collezionista derubato, ma non era modenese – spiega il presidente dell’associazione – purtroppo i ladri sono sempre in giro e non è la prima volta che in una manifestazione del genere, anche in altre città, si verificano furti. Sono capitati a Modena come altrove furti con destrezza con monete sparite proprio dai tavoli degli espositori. Per fortuna è stata fatta denuncia e il tutto è pure stato ritrovato". Stavolta, infatti, per il collezionista derubato la brutta avventura si è risolta con un lieto fine.