Furto di rame in un’azienda, tre in manette

Ci avevano già provato la sera prima, ma l’arrivo delle forze dell’ordine, avvisate da un cittadino, li ha fatti desistere. Domenica sera sono così tornati in azione ma, sempre grazie alla segnalazione di un residente, sono stati arrestati in flagranza di reato: il gruppo aveva infatti già preparato, arrotolandoli, circa 20 quintali di rame tra barre e bobine di chiavi e cavi stesi a terra. In manette sono finiti grazie ad un’operazione congiunta di carabinieri e polizia due cittadini moldavi e un cittadino rumeno, accusati di tentato furto aggravato all’interno di una ditta privata: la Nuova Jolly attualmente in fallimento di via caduti sul Lavoro, angolo via Marinuzzi. Si tratta di due fratelli ed un ‘amico’ che nel bolognese gestiscono una ditta di trasporti e lavorazione materiali ferrosi e non ferrosi: uno ieri, al termine della direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di firma, l’ altro sottopostolo all’obbligo di dimora nella provincia di Bologna con obbligo di permanenza notturna. Per il terzo, invece, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.