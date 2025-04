Furto in abitazione, il ladro ferisce il padrone di casa

Un 33enne marocchino è stato arrestato da carabinieri per rapina impropria e lesioni personali aggravate. L’episodio risale al fine settimana scorso, quando una pattuglia dei carabinieri di Sassuolo è intervenuta presso un’abitazione nel quartiere di Pontenuovo, dove un cittadino marocchino 33enne era stato appena sorpreso a tentare un furto all’interno dell’abitazione di un connazionale, con susseguente violenta colluttazione tra i due.

Il pronto intervento dei militari dell’Arma ha consentito di evitare più gravi conseguenze, considerando come il ladro, vistosi scoperto dal padrone di casa, ha anche aggredito quest’ultimo con un taglierino, causandogli ferite – fortunatamente – dagli esiti non gravi ad entrambi gli arti superiori, con prognosi di 10 giorni di cure.

Nell’immediatezza dei fatti il padrone di casa ha anche tentato di difendersi utilizzando uno spray al peperoncino, e la circostanza ha reso difficile l’intervento dei carabinieri, considerando il fatto che gli ambienti teatro della colluttazione, chiusi, si erano completamente saturati con il principio urticante contenuto nella bomboletta.

Il 33enne è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per rapina impropria e lesioni personali aggravate e associato alla Casa Circondariale ‘Sant’Anna’ di Modena da dove, al termine dell’udienza di convalida, ha ricevuto dal GIP del tribunale modenese la misura coercitiva del divieto di dimora nella Provincia di Modena.