Furto in casa, i militari arrestano uno dei due ladri

E’ un fenomeno in continuo aumento nella nostra provincia, purtroppo e che desta una certa preoccupazione tra i cittadini. Parliamo dei furti in abitazione che, spesso, avvengono nel tardo pomeriggio oppure la sera, quando le bande distribuite sul territorio si rendono conto che i proprietari sono assenti.

I controlli, però, sono continui e ad uno dei balordi l’ultimo colpo in abitazione è costato caro: il giovane, un 29enne, è stato infatti inseguito e, nonostante abbia opposto violenta resistenza, arrestato. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato, a Soliera. Due malviventi, infatti, approfittando dell’assenza dei proprietari si sono introdotti in un’abitazione e hanno continuato a ripulire le stanze nonostante fosse scattato l’allarme.

A pochi secondi dall’intrusione, infatti, l’allarme telefonico di furto in atto è stato inviato dall’impianto installato in casa alla centrale operativa e i carabinieri di Carpi sono subito intervenuti sul posto. All’arrivo della pattuglia i ladri hanno cercato di fuggire: entrambi col volto parzialmente travisato, infatti, si sono messi a correre nelle vicine campagne. I militari si sono così posti all’inseguimento dei balordi e sono riusciti in breve a fermare uno dei due, un 29enne appunto.

Il giovane balordo, durante il controllo, ha tentato in ogni modo di divincolarsi ed opporsi all’arresto con violenza, facendo cadere a terra un Carabiniere che, durante la colluttazione, è rimasto ferito. Dopo alcuni attimi di concitazione, i carabinieri sono comunque riusciti ad immobilizzare il malvivente. Gli uomini dell’Arma sono riusciti così a recuperare parte della refurtiva che l’uomo nascondeva ancora addosso. Non solo: i militari sono anche riusciti a recuperare vari attrezzi per lo scasso abbandonati dalla coppia di ladri durante la fuga, che sono stati sequestrati dai carabinieri per i successivi rilievi da parte della scientifica.

Infatti i carabinieri sono ora al lavoro per individuare eventuali tracce e risalire, eventualmente, al complice del ladro arrestato. Il 29enne è finito in manette per furto in abitazione, resistenza e lesioni, mentre la refurtiva è stata poi restituita immediatamente al legittimo proprietario. Il giovane è ora rinchiuso in carcere.

Valentina Reggiani