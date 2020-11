Furto con scasso nella notte tra ieri e l’altro ieri a San Cesario. Obiettivo dei ladri è stata la lavanderia automatica ’La Perla’ nel centralissimo Corso Vittorio Veneto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, i malviventi (o il malvivente) si sono chiusi dentro al locale verso le 22,30, quando la lavanderia chiude. Qui, hanno poi provveduto a scassinare la macchina cambia monete. Piuttosto magro il bottino: una quarantina di euro in banconote, 110 monete da 1 euro...

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, i malviventi (o il malvivente) si sono chiusi dentro al locale verso le 22,30, quando la lavanderia chiude. Qui, hanno poi provveduto a scassinare la macchina cambia monete. Piuttosto magro il bottino: una quarantina di euro in banconote, 110 monete da 1 euro e 150 monete da 0,5 cent.

Poco più di 220 euro di denaro contante razziato da questo negozio, quindi, ma un danno ben maggiore per quanto riguarda quello che dovrà pagare la titolare. La macchinetta, infatti, come ha confermato lei stessa costa più di 2.000 euro.

Non era mai accaduto un furto presso questa lavanderia, che tra l’altro proprio in questi giorni celebra i suoi primi dieci anni di attività. Beffa nella beffa, l’esercizio commerciale si era coperto contro scippi e rapine, ma essendo l’accaduto classificato come furto, l’assicurazione non coprirà le spese.

"E tutto questo avviene – commenta la titolare – in un anno in cui, a causa del lockdown, abbiamo perso circa l’80% del nostro abituale fatturato".

Monta intanto la polemica politica sull’episodio. Il consigliere di opposizione Mirco Zanoli, della Lista Rinascita Locale, chiede nuovamente le dimissioni dell’assessore alla sicurezza e aggiunge: "Massima solidarietà al negozio colpito. In consiglio comunale il sindaco ci aveva invitato non solo a segnalare problemi, ma anche a suggerire soluzioni. Noi lo abbiamo fatto molto volentieri, chiedendo innanzitutto di istituire un tavolo sulla sicurezza. Tuttavia, a oltre un mese dalla nostra richiesta, e quindi fuori termine, l’amministrazione deve ancora darci una risposta".

Dall’altra parte, il sindaco Francesco Zuffi replica: "Ho piena fiducia nella mia giunta. San Cesario, dal punto di vista della sicurezza, non è messa né meglio né peggio di altre realtà del territorio. Se si dovesse dimettere un assessore per un furto, si dovrebbero dimettere tutti gli assessori d’Italia. Quanto al tavolo della sicurezza, non abbiamo ancora risposto per due motivi: da un lato emergenze più impellenti, come quella sanitaria, dall’altro coltiviamo molte perplessità in merito.

Se vuole, Zanoli ha già tutti gli strumenti a sua disposizione per fare proposte concrete da proporre all’amministrazione". Marco Pederzoli