Furto in un’agenzia del lavoro: coppia scoperta e fermata

E’ stata una notte particolarmente impegnativa, quella di mercoledì per le forze dell’ordine modenesi. Mentre infatti gli agenti della volante intervenivano a seguito di una rapina ai danni di un giovane, i carabinieri hanno fermato e arrestato una coppia di ladri.

Si tratta infatti di un uomo e una donna, lui di origine tunisina ed entrambi 30enni e tossicodipendenti che hanno preso di mira due differenti esercizi commerciali di via Piave. La coppia, infatti, ha cercato inizialmente di introdursi all’interno del ristorante Osaka. Non riuscendo nell’intento di forzare la porta, i due si sono diretti poi verso un ufficio di agenzia del lavoro situato nella stessa via.

In questo caso, invece, la coppia è riuscita a sfondare la porta e ad introdursi all’interno dei locali. Una volta entrati nell’esercizio commerciale i due hanno quindi arraffato due computer portatili ed hanno cercato di darsi alla fuga. Avendo fatto scattare l’allarme, però, poco dopo la coppia di ladri è stata raggiunta e arrestata dai carabinieri: tra le mani aveva ancora la refurtiva sottratta poco prima nell’esercizio commerciale.

La coppia è stata quindi arrestata con l’accusa di furto aggravato. Al di là del bottino i due ladri hanno causato seri danni agli esercizi commerciali presi di mira. Ieri entrambi i due giovani sono stati processati per direttissima.

v.r.