Furto nel garage a Spilamberto, un residente vittima di una brutta sorpresa

Un brutto, bruttissimo risveglio. È quello vissuto da un residente di Spilamberto quando, ieri mattina, si è ritrovato a dover fare i conti con una ’scomoda’ sorpresa: un furto nel suo garage, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, quando i ladri hanno sottratto al proprietario i diversi attrezzi che teneva nel ripostiglio. Poco dopo essere venuto a conoscenza dell’accaduto, il cittadino non ha comunque esitato a mettere al corrente anche gli altri residenti che vivono in zona attraverso un post su facebook, con l’obiettivo di mettere in allerta anche chi abita nelle strade vicine. "Lunedì sera c’è stato un forte temporale. E quando mi sono accorto dell’accaduto, avevo inizialmente pensato che il caos fosse riconducibile al maltempo - racconta -. È poi bastato poco per accorgermi che, invece, erano stati i ladri a farmi questa brutta sorpresa". Non solo. "Da quando sono andato in pensione, faccio volontariato e do una mano aiutando gli altri: quegli oggetti mi servivano anche per questo motivo". L’attrezzatura sottratta è infatti di vario tipo, dai trapani fino a "valigette nuove di zecca, appena comprate - continua -. Per una dimenticanza non avevo chiuso il garage: i ladri hanno così trovato le porte aperte e ne hanno approfittato subito. Sottraendomi oggetti che io usavo quotidianamente e che mi toccherà ricomprare, per un totale complessivo di circa 3mila euro. A ogni modo, però, il mio volontariato non finirà qui".