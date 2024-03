Furto nella caserma dei vigili del fuoco: al vaglio le telecamere

Si sono introdotti nella caserma dei vigili del fuoco di San Felice e, una volta dentro, hanno iniziato a trafugare merce. Lo scopo, infatti, era quello di portar via attrezzatura idraulica ed elettrica di un certo valore. Fortunatamente una ‘partenza’ – ovvero l’uscita di una squadra – li ha costretti ad abbandonare il piano criminale. Il colpo risale allo scorso venerdì quando due uomini, con il volto completamente travisato si sono introdotti all’interno della caserma dei pompieri appunto.

Tra l’altro l’edificio era stato preso di mira circa un anno fa così come il distaccamento dei vigili del fuoco di Mirandola, dove ignoti erano entrati lo scorso giugno. Venerdì i due malviventi avevano iniziato a rubare attrezzature e utensili ma, una volta udita la sirena, che indicava l’imminente uscita della squadra per un intervento, si sono visti costretti a fuggire portandosi via però parte della refurtiva. Subito sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ora indagando per risalire ai responsabili del colpo. Fondamentali risulteranno a questo proposito le immagini delle telecamere interne. "Poichè nell’ultimo anno abbiamo subito diversi furti nelle varie sedi della bassa, di San Felice e nella sede volontaria di Finale Emilia ora abbiamo subito l’ennesimo furto da parte di due persone che si sono introdotte nell’hangar durante la notte – spiega Fabrizio Benvenuti, segretario provinciale Conapo –. Parliamo dell’hangar dove sono sistemati i mezzi di soccorso e qui hanno iniziato a rubare attrezzatura di soccorso dai mezzi stessi. Fortunatamente sono stati interrotti da un allarme – sottolinea – perchè è arrivata una chiamata per una uscita di emergenza e si sono dileguati senza finire di prendere ciò che stavano cercando di portare via. Parliamo di attrezzature molto costose e importanti per noi – sottolinea ancora Benvenuti – ed è necessario a questo punto secondo noi mettere in sicurezza le sedi con gli adeguati strumenti e sistemi di allarme anti intrusione. Questo per mettere in sicurezza non solo le attrezzature di soccorso e il materiale da lavoro ma anche per garantire l’incolumità del personale".

"E’ necessario – conclude Benvenuti – che il comando si attivi dunque al più presto per mettere in sicurezza le sedi della bassa e distaccate".

