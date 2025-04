Furto sacrilego, la svolta. Restituiti alla parrocchia 28 beni ecclesiastici sottratti al mercato nero

Furti su commissione, probabilmente legati ad un mercato nero che consente ai responsabili di mettersi in tasca un ingente bottino. Parliamo di furti di beni ecclesiastici che colpiscono da anni anche i luoghi sacri della nostra provincia. I numeri non sono irrisori ma le minuziose indagini dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bologna hanno permesso di riportarne a casa di pregiatissimi, soprattutto sotto il profilo ‘affettivo’ e di devozione dei fedeli. Ieri mattina, infatti, nella parrocchia dei Santi Faustino e Giovita Martiri di Modena, sono stati riconsegnati dai militari al Vicario generale dell’Arcidiocesi, monsignor Giuliano Gazzetti e al parroco don Guido Bennati, ventotto beni liturgici che erano stati rubati a luglio del 2022 da un ignoto malvivente, poi identificato.

La cerimonia si è svolta alla presenza della direttrice dell’Ufficio Diocesano per i beni Culturali Ecclesiastici e delle autorità civili, religiose e militari della nostra provincia. "Furti sacrileghi nelle chiese non capitano molto spesso per fortuna e questo è l’ultimo in ordine di tempo – spiega la direttrice Simona Roversi – a volte ci sono furti clamorosi, come quello del Guercino avvenuto nel 2014. Tanto spesso sono furti di oggetti che sul mercato non hanno altissimo valore commerciale ma sono ferite profonde alle comunità parrocchiali che perdono pezzi della loro storia. Oggi la festa della comunità riguarda proprio questo: l’aver recuperato pezzi testimonianza della sua storia". Ad essere recuperati dai militari oggetti per l’uso liturgico: un turibolo, una navicella per l’incenso, calici e altri oggetti utilizzati per le cerimonie religiose del valore di oltre 30mila euro. "Sicuramente l’oggetto più prezioso è il turibolo del ’700 in argento probabilmente di bottega bolognese, oltre calici in argento stile neoclassico". Le indagini dei militari erano partite nell’agosto del 2022 su delega della procura ed erano volte ad accertare la proprietà di svariati beni di natura ecclesiastica sequestrati, nel corso di un’altra attività d’indagine, dalla Polizia Locale di Modena. I beni ecclesiastici erano stati trovati infatti dagli agenti, nascosti in un borsone in un appartamento della città. Dall’analisi dei filmati delle telecamere installate all’esterno della chiesa, i militari avevano constatato come il ladro si fosse recato all’interno della sagrestia, per poi uscirne con la refurtiva nascosta in un borsone. I militari TPC nel corso degli accertamenti avevano quindi sequestrato una bottiglia di plastica trasparente, risultata abbandonata dall’autore del reato nei pressi della cassaforte svaligiata che, grazie alle analisi svolte dal Ris, aveva consentito di identificare il balordo: un giovane straniero oggi latitante, con precedenti e noto alle forze dell’ordine. "I beni sono stati recuperati anche grazie all’ausilio di uno strumento informatico fondamentale per il reparto speciale dell’Arma che è la più grande banca dati delle opere d’arte illecitamente sottratte – spiega il tenente colonnello Giuseppe Marseglia, comandante del gruppo carabinieri tutela patrimonio culturale di Monza – C’è un circolo virtuoso: negli ultimi decenni la situazione è migliorata. A partire dai primi anni duemila il fenomeno è in calo grazie alla presa di coscienza delle Diocesi che hanno catalogato a livello informatico i propri beni, oltre che dotarsi di sistemi di sicurezza come allarmi e videosorveglianza".

Sicuramente le opere sarebbero finite in un mercato clandestino per essere poste in vendita. "Il mercato è ben più ampio di quanto si possa immaginare, è globalizzato anche grazie alle piattaforme web" conclude l’ufficiale.