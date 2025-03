Furto sull’auto del dj:: "Così non si vive più"

"Al termine di una serata ho caricato l’auto, sono andato a salutare gli amici e ho trovato la ‘sorpresa’: nel giro di dieci minuti mi hanno aperto la macchina, distrutto il vetro e rubato le casse con cui lavoro ogni giorno. Non si vive più. Prego chiunque le noti eventualmente in vendita online di segnalare". La denuncia parte dal noto dj e produttore Robby Giusti che, domenica sera, è stato vittima appunto di un furto sull’auto a Sassuolo. Ignoti gli hanno distrutto i finestrini per poi rubare l’impianto audio con il quale Giusti lavora. "Mi hanno rubato l’impianto che uso per suonare: casse costose e tutti i cavi che servono per collegare l’impianto – afferma in una diretta social –. Questa è la situazione che abbiamo a Sassuolo, a Modena e in generale in questa terra dove la gente non può lavorare perchè viene derubata. Se qualcuno dovesse vedere online una vendita di casse usate Yamaha Dbr 15 chiami immediatamente: potrebbero essere rubate".

Il dj, visibilmente arrabbiato sottolinea come oggi l’Italia sia quel paese dove non puoi allontanarti dall’auto parcheggiata dieci minuti e dove devi avere paura, per strada, di essere scippato, rapinato, molestato.