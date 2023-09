’Future camp’ per 25 studenti

Promosso da Youz Emilia Romagna e a cura dell’associazione Ussp (Urban Stone Sculpture Park) sculture su pietra, è in corso a Fanano Future camp 2023 che terminerà domenica prossima. Venticinque studenti dell’Accademia di belle arti di Bologna sono impegnati per 5 giorni nel nostro centro appenninico in laboratori di scultura e momenti culturali e formativi. Due gli incontri. Il primo, venerdì alle ore 11, è con Giampiero Lupatelli, economista territoriale ed esperto di politiche per lo sviluppo. Sabato alle 18, il giornalista e autore Luca Martinelli, parlerà su Italia è bella dentro, storie di resilienza. Terrà una conferenza anche Valerio Fioravanti, direttore dell’Ente parchi Emilia centrale.