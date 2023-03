Futuro Aimag, oggi vertice decisivo

Comuni e partiti costretti alla prova della verità. Dopo settimane di prese di posizione e reciproche punzecchiature con la riunione odierna pomeridiana dei 21 comuni aderenti al Patto di Sindacato di Aimag, che controllano in mano pubblica il 65% delle quote azionarie dell’azienda mirandolese, è arrivato il momento in cui ognuno dovrà scoprire le proprie carte. Sul tavolo dei 21 sindaci (molti del Pd ma anche indipendenti e del centrodestra) c’è da affrontare il tema del piano industriale della multiutility della Bassa, presentato in assemblea dei soci a fine dicembre scorso, predisposto da Bain&Company, ma soprattutto c’è da sciogliere il nodo alleanze e della gestione. Oggi vi è a capo un consiglio di 5 amministratori, di cui due di area carpigiana, che esprime il presidente, due della Bassa, col vicepresidente, e uno mantovano. In questi giorni alcune fughe in avanti hanno alimentato il sospetto che qualcuno stia remando per cedere Aimag al controllo di Hera. Dai comuni della Bassa e da quelli del mantovano fino ad ora è arrivato un deciso stop. Il tempo per trovare un accordo tra i 21 sindaci stringe. Il 30 aprile scade il Patto di Sindacato siglato 3 anni fa e dopo quella data, o un eventuale rinvio, si ritarderebbe l’attuazione di un piano industriale che allarghi la compagine societaria ad altri comuni che spingono per entrare (in attesa si sussurra c’è Quistello nel mantovano e quelli della azienda finalese Sorgea). E si pregiudicherebbe la messa a terra di una strategia che punti decisa sull’impiego di fonti energetiche alternative e rinnovabili e sullo sviluppo sostenibile, con progetti per i quali Aimag ha già intercettato 13 milioni di euro da Pnrr.

Alberto Greco