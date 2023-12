Futuro del food con la ministra

La ministra della Disabilità Alessandra Locatelli ha fatto ieri sera da madrina per la partenza del Rulli Food Truck. Con questo nuovo mezzo, attrezzato per l’attività di street food, che da gennaio porterà in giro per la penisola cibo di alta qualità e piatti della tradizione emiliana, l’associazione Rulli Frulli dà concretezza ad un ulteriore iniziativa di inclusione dei disabili. Alla ministra, al direttore della Stazione Rulli Frulli Federico Alberghini, si sono uniti il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il prefetto Alessandra Camporota, il questore Donatella Dosi, il sindaco Claudio Poletti e i privati che hanno concorso a pagare il costo del mezzo: 97.000 euro.