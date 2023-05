Futuro dell’area Pip Gazzate, fumata nera nella riunione con i consiglieri

Fumata nera nell’incontro di ieri pomeriggio al quale sono stati invitati tutti i consiglieri comunali e il legale del Comune, per decidere le prossime mosse all’indomani della sentenza del Tar (tribunale amministrativo regionale), che l’altro giorno ha annullato la delibera sul "Pip Gazzate" approvata dal consiglio comunale. E’ stato deciso, alla fine, un ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni, prima di prendere altre iniziative. La vicenda è nota e molto delicata: mentre il consiglio comunale, non senza profonde spaccature interne, aveva negato il piano di espansione di una ditta (la Nim) in località Gazzate, il Tar ha bocciato questo diniego, condannando contestualmente il Comune al pagamento delle spese, quantificate in 3.000 euro. Ma, appunto, se il Comune ritornerà sui propri passi e il consiglio comunale approverà il progetto, la cosa potrebbe chiudersi con danni limitati da parte dei consiglieri che hanno votato a favore della delibera (il rischio, infatti, è che il Comune si debba rivalere, per questi 3.000 euro, su consiglieri comunali che hanno votato a favore). Se invece la maggioranza dei consiglieri comunali deciderà di continuare sulla strada già imboccata, incombe lo spauracchio di una richiesta danni milionaria, che la Corte dei Conti, a sua volta, potrebbe decidere di far pagare ai consiglieri che non vogliono vedere l’attuazione di tale progetto. Un tema estremamente delicato, quindi, per cui al momento le bocche rimangono cucite e si è appunto deciso un nuovo aggiornamento.

Parla invece il Comitato Ambiente e Salute, che da parte sua non ravvisa alcun pericolo per i consiglieri. "Nessuna irregolarità (nella sentenza del Tar, ndr) – scrive tra l’altro il Comitato – viene dunque imputata ai consiglieri comunali: anzi, noi riteniamo che essi abbiano semplicemente rispettato gli impegni assunti col proprio elettorato". m.ped.