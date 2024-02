Futuro in Fiera, l’appello dei vertici: "Bisogna investire sull’edificio"

È un cammino all’insegna delle sfide quello che ModenaFiere intravede nel suo "futuro". Un cammino che punti a valorizzare la qualità della sua offerta e che possa, allo stesso tempo, diventare sempre più attrattiva per espositori e visitatori, in arrivo dalle diverse città.

"La strada da percorrere, però, non è del tutto in discesa – affermano il presidente Celso De Scrilli e l’amministratore delegato Marco Momoli –. L’anno passato non è stato semplice, così come per tutte le fiere in Italia, perché purtroppo facciamo ancora i conti con alcune ferite lasciate dal Covid. Se ci guardiamo alle spalle però, possiamo dire di essere soddisfatti: le manifestazioni sono andate piuttosto bene, anche se abbiamo fatto più fatica sui margini. Questo perché abbiamo subìto dei rincari notevoli – dall’energia fino all’allestimento – che non abbiamo potuto, ovviamente, trasferire sull’espositore".

Ma riavvolgendo il nastro, questo "è stato anche l’anno della grande trasformazione dal punto di vista societario – continua Momoli –. C’è stata una scommessa da parte di BolognaFiere: i soci pubblici, per questioni legate alla legge Madia, hanno dovuto decidere di uscire dalla compagine societaria. BolognaFiere invece si è fatta carico di sottoscrivere l’intera quota del capitale. La società, infatti, a partire da luglio dell’anno scorso è al 100% di BolognaFiere. Avere un grosso gruppo alle spalle ci aiuta".

Ma se i riflettori si accendono su quella che è la struttura di viale Virgilio, rimane ancora qualche spina da sfilare. "L’immobile della fiera è di proprietà del Comune – specifica il presidente De Scrilli – ed è necessario che ci sia una reale decisione politica sul futuro di questa struttura". Qui, "è evidente – continua – non si possono realizzare manifestazioni di grandi dimensioni perché non ci sarebbero gli spazi. Altri eventi, invece, richiederebbero dei padiglioni esterni, che ovviamente hanno dei costi. L’evoluzione delle fiere si riassume proprio in questo: in Italia, i piccoli padiglioni sono tutti un po’ in crisi e l’attenzione si sta concentrando, fondamentalmente, su tre poli (Bologna, Milano e Rimini). Gli altri faticano, arrancano".

A livello economico, "abbiamo un budget 2024 che punta a un sostanziale pareggio – aggiunge Momoli – il che sarebbe un grande risultato, perché veniamo da anni di bilanci che hanno chiuso in perdita. Ma ci vuole, per l’appunto, una struttura adeguata alle fiere che vengono fatte. Questo è il tema su cui è necessario ragionare: ci sono degli investimenti già programmati dal Comune, ma è chiaro che questo sia un quartiere che avrebbe bisogno di interventi di un certo tipo e una programmazione a lungo periodo". Nei suoi oltre 16mila metri quadrati, ModenaFiere ha ospitato – e ospiterà ancora – importanti manifestazioni, in primis Modenantiquaria, "la più importante dal punto di vista del prestigio dell’immagine – continuano De Scrilli e Momoli –. Il pubblico è attirato anche da fiere come ’Modena Nerd’ o ’Play’, che riempiono i nostri padiglioni. Ma anche ’Skipass’ e la ’Mostra Ornitologica Internazionale’. Abbiamo appuntamenti importanti in calendario e ci sono anche altri eventi su cui stiamo lavorando per arricchire l’offerta. Insomma, attività ed eventi ci sono, ma è chiaro che dobbiamo fare i conti con situazioni che richiederebbero interventi importanti".

Il mercato però, rispetto al passato, è cambiato notevolmente. E anche qui le criticità emerse devono trovare la chiave giusta per essere affrontate.

"Un esempio è Skipass – conclude De Scrilli –, quindici o vent’anni fa, infatti, le industrie vendevano ai negozi e al pubblico e di conseguenza questa era un’importante vetrina. Ora, soprattutto per quanto riguarda gli sport invernali, gli acquirenti sono i noleggiatori, che ovviamente non vengono a vedere le attrezzature in fiera. Il tentativo messo in campo è stato quello di allargare la manifestazione anche agli sport legati alla montagna d’estate: un primo test che dovrebbe essere portato avanti e accentuato ulteriormente".