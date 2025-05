Futuro pontefice, il vescovo: "Viviamo l’attesa con fiducia, al lavoro per il bene della Chiesa"

Sono trascorsi 325 anni da quando la morte di un pontefice generò un periodo di sede vacante proprio durante l’Anno del Giubileo. Nel 1700 fu la scomparsa di Innocenzo XII a segnare l’Anno Santo da lui indetto. Dopo oltre due mesi di conclave, fu il suo successore, Papa Clemente XI, a iniziare il pontificato l’8 dicembre e presiedere le cerimonie conclusive del Giubileo. Un evento rarissimo che, con la morte di Papa Francesco, si ripete anche nel 2025.

Oggi, per migliaia di fedeli il tema giubilare della Speranza – fortemente voluto proprio da Bergoglio – si intreccia con l’attesa del conclave che inizierà mercoledì 7 maggio. In tutta la provincia di Modena i fedeli guardano con attenzione e fiducia alla prossima fumata bianca. Tra i cardinali favoriti per l’elezione figura anche Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna: una figura che coinvolge da vicino anche il territorio modenese, dal momento che il comune di Castelfranco Emilia fa parte dell’arcidiocesi bolognese.

Anche l’arcidiocesi di Modena-Nonantola e la diocesi di Carpi vivono questo momento di sede vacante con partecipazione e speranza. L’arcivescovo Castellucci ha dichiarato di vivere questo tempo in preghiera e ha espresso grande fiducia per l’elezione del nuovo Papa. "Personalmente – le parole di Castellucci – sto vivendo questi giorni di attesa con molta fiducia, sapendo che lo Spirito è all’opera attraverso esseri umani che sono orientati al bene della Chiesa".

Sarà il sesto conclave nel corso della vita del vescovo; dei precedenti 5, 4 sono scolpiti nella sua memoria. "Quando morì Giovanni XXIII avevo tre anni, quindi non ricordo l’elezione di Paolo VI, ma ricordo bene quelli che elessero Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco". Anche rispetto al prossimo pontefice, Castellucci si è detto fiducioso che riesca a dare continuità all’opera di Papa Francesco. "In ogni conclave – ha dichiarato l’arcivescovo – la stampa ha sempre sollevato interrogativi sull’orientamento del futuro Papa, chiedendosi se avrebbe seguito una linea progressista o conservatrice, o se il nuovo pontificato avrebbe segnato una discontinuità rispetto al precedente. Poi in realtà il Papa è arrivato con il proprio carattere, la propria personalità, con aspetti di continuità, ma anche novità. Succederà sicuramente così anche questa volta.

Sono contento di questo momento di rinnovamento della Chiesa, sono certo che il nuovo Papa saprà valorizzare le grandi aperture di Papa Francesco".

Jacopo Gozzi