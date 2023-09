Futuro sindaco, nel Pd regna il caos totale

Barbara Manicardi

A meno di un anno dalle elezioni del nuovo sindaco di Modena, nel partitone regna il caos totale. Il numero dei candidati cresce di giorno in giorno così come la consapevolezza che trovare un punto di caduta potrebbe essere arduo in assenza di una ’figura forte’ che primeggia sugli altri. A complicare le cose c’è anche l’incertezza del terzo mandato per l’uscente Muzzarelli che non vuole sentir parlare di successione tenendo di fatto paralizzata la situazione. Ma prima o poi intorno a un tavolo bisognerà sedersi perché il momento, per i Dem, non è dei migliori: il porta a porta potrebbe far perdere tanti consensi. E non basteranno food e motori per riconquistarli.