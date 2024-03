Futuro sindaco, Tonelli si candida: "Affitti ribassati e vero welfare. Abbiamo a cuore il bene comune"

"Facciamoci del bene". Ecco lo slogan, piuttosto singolare, con cui Claudio Tonelli (al centro nella foto), candidato sindaco di Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile, si presenta agli elettori. Invito all’edonismo? "Non proprio, visto che puntiamo sul bene comune a favore di tutti. Siamo la sinistra concreta – dichiara nel giorno dell’investitura – che non subisce condizionamenti ma fa proposte".

Tonelli è nato a Modena, ha 60 anni, è laureato in fisica e lavora come quadro in un’azienda biomedicale a Mirandola. Tra le sue passioni ce n’è una recente, l’agricoltura a chilometri zero, e un’altra che coltiva da sempre, la politica "con militanza dal basso". Viene dalla sinistra Dc, il suo punto di riferimento era Dario Mengozzi. E’ stato consigliere comunale a Modena per cinque anni nel periodo turbolento tra prima e seconda Repubblica, poi ha scelto l’Ulivo e quindi il Pd, da cui è uscito sbattendo la porta all’epoca della segreteria Renzi, per poi approdare ai movimenti della sinistra diffusa. Adesso parte la nuova avventura. "Volevamo radunare tutte le forze di opposizione a sinistra del Pd, in particolare il movimento Cinque stelle e Avs, che però hanno preso un’altra strada per ragioni non legate ai programmi, ma ai diktat nazionali. Noi scegliamo la coerenza, senza bandierine ideologiche.

L’obiettivo, se avremo un ruolo di governo o anche di semplice

rappresentanza in Consiglio, è cambiare qualcosa a Modena".

Fedele alla sua formazione, Tonelli sintetizza con formule numeriche tre voci qualificanti del programma. Si parte dal piano casa con ’Obiettivo 500’, la messa in campo di 500 alloggi in affitto a 500 euro mensili. "Modena – spiega – è attrattiva dal punto di vista economico, ma per pochi: ha una capacità di accoglienza inadeguata. Bisogna evitare che studenti, lavoratori e giovani coppie si costruiscano una vita altrove. Potenziando l’Agenzia casa, con il Comune mediatore e garante, si avvierà un circolo virtuoso di immobili da affittare a una cifra abbordabile".

E poi c’è il welfare, con lo slogan ’Cinque per cinque’. Ovvero, dice il candidato sindaco, "nei prossimi cinque anni l’amministrazione deve tornare alla gestione diretta di cinque case residenza per anziani. Ci sono le risorse, le competenze e il personale per farlo, manca solo la volontà politica. La qualità del servizio è scaduta a livelli preoccupanti: oggi le Cra sono tutt’altro che un fiore all’occhiello".

Un altro punto cardine è ’Modena 30’ in tema di mobilità. "Sappiamo che la proposta di imporre in alcune zone una velocità massima di 30 chilometri orari rischia di essere sostenuta solo da una minoranza di cittadini. Eppure dobbiamo assumerci tutti il compito di cambiare qualcosa nello stile di vita, per ridurre il numero di incidenti e migliorare la qualità dell’aria".

A patto che il trasporto pubblico funzioni… "E infatti – replica Tonelli – servirebbe una tramvia veloce in sede propria, come a Padova. Ecco un progetto su cui si dovevano chiedere i fondi del PNRR, invece di disperderli in mille rivoli. Ma i dieci anni della giunta Muzzarelli sono trascorsi senza una visione strategica". Fin qui i tre punti chiave. Resta una curiosità: vista la sua provenienza, Tonelli pensa di pescare voti al centro? "Vedremo. Ho incontrato un vecchio amico del movimento giovanile Dc e sono rimasto stupito: è più a sinistra di me. Dunque mi aspetto sorprese". Anche il ballottaggio? "Lo ritengo probabile. In quel caso valuteremo cosa fare seguendo un unico criterio: la possibilità di essere determinanti".