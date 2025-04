"Gaaloul è estraneo alla rivolta in carcere"

"Dopo aver incontrato il mio assistito e dopo aver parlato con un responsabile dell’amministrazione penitenziaria, posso decisamente ridimensionare quanto accaduto nella giornata di sabato: è stata categoricamente esclusa la sua partecipazione a gesti violenti in carcere". Così l’avvocato Roberto Ghini, che rappresenta Mohamed Gaaloul, in carcere per l’omicidio di Alice Neri e sabato sera coinvolto in una sorta di rivolta all’interno del carcere. "Durante un momento di crisi e sconforto, il mio assistito si è agitato e ha maldestramente arrecato danno a due suppellettili della stanza nella quale si trovava – sottolinea ancora l’avvocato. A questo punto immagino sarà redatto un rapporto disciplinare ma nulla di più. Aggiungo che il mio assistito ha immediatamente manifestato il proprio dispiacere per quanto avvenuto e si è reso disponibile a risarcire il danno arrecato".