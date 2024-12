Gaaloul e la notte del delitto: "Ero con Alice, non l’ho uccisa"

"Non l’avevo mai vista prima di quella sera. Ci siamo salutati con un ’ciao ciao’ e mi ha chiesto come mi chiamassi. Mohamed, le ho detto, e lei ha risposto che anche un suo amico si chiamava così. Le ho chiesto un passaggio in auto fino a casa e lei ha accettato. Abbiamo chiacchierato come se ci conoscessimo da tanto, poi mi ha detto che non voleva tornare a casa. Ci siamo appartati, abbiamo avuto un rapporto ma, quando siamo ripartiti, intorno alle 5 del mattino, dopo che un’auto ci è arrivata praticamente addosso si è agitata e mi ha chiesto di scendere dall’auto. Ho camminato un po’, mi sono acceso una canna e mi sono addormentato davanti ad un garage. Quando ho saputo che avevano trovato un cadavere ai laghetti neppure avevo capito che si trattava della stessa donna con la quale ero salito in auto quella sera". Un fiume di parole, dichiarazioni spontanee durate oltre sette ore e colme di contraddizioni secondo la parte civile; chiare e concrete secondo la difesa. Sono quelle che ha rilasciato ieri in aula Mohamed Gaaloul, il tunisino 31enne unico imputato per l’omicidio della giovane mamma di Ravarino, nel modenese, Alice Neri. Il corpo della donna fu trovato carbonizzato nelle campagne di Fossa di Concordia il 18 novembre di due anni fa. L’assassino uccise la donna con almeno sette fendenti, per poi appiccare il rogo. Ieri l’imputato ha escluso categoricamente il proprio coinvolgimento nel delitto, spiegando di aver salutato la vittima intorno alle 5 del mattino del 17 novembre dopo essere stato invitato, appunto, ad uscire dall’auto.

La presidente della corte d’Assise, Ester Russo, a inizio udienza ha incalzato l’imputato a dire la verità. "Se deve mentire e arrampicarsi sugli specchi, dare una verità non credibile si inginocchi e chieda perdono alla mamma di Alice, al fratello e soprattutto a una bambina che ha perso la mamma a quattro anni", ha sottolineato. L’imputato, catturato in Francia , al confine con la Svizzera il 13 dicembre del 2022 ha poi ribadito di non essere scappato per sfuggire alle indagini ma di essersi allontanato dall’Italia a causa di una moltitudine di debiti accumulati con parecchie persone, anche nell’ambito dell’attività di spaccio. "Bene che sia fatta giustizia ma, come dico sempre, mia figlia non me la ridà nessuno", ha detto Patrizia Montorsi, la mamma di Alice.