Gabriele Bronzetti presenta il libro su arte e medicina nella Chiesa di San Carlo a Modena

Gabriele Bronzetti presenterà il suo libro Nel cuore degli altri. Quando arte, musica, letteratura e cinema aiutano a raccontare la medicina (Aboca Edizioni) nella Chiesa di San Carlo di Modena.

Il cardiologo racconta il suo percorso professionale e umano, portando il lettore in un viaggio tra la medicina e la parola, per esplorare come la letteratura, la musica, il cinema e le altre forme artistiche possano contribuire a comprendere meglio la complessità del cuore umano. Un cuore che, secondo Bronzetti, non è solo un organo fisico ma anche la sede simbolica dell’anima, come emerge dalle storie di vita e dalle esperienze condivise con i suoi pazienti.

Bronzetti racconta gli intralci e gli inciampi della nostra infaticabile pompa in 21 capitoli (21, come i grammi del cuore di un neonato, 21, come il famoso 'peso dell’anima'). Dialogheranno con l’autore il dottor Andrea Bergomi e la dottoressa Francesca Vaienti, pediatri. Alla presentazione partecipa anche Ruggero Andreozzi, attore modenese e doppiatore di innumerevoli pellicole e film d’animazione.

L’evento è organizzato in collaborazione con Piccoli Grandi Cuori, associazione che dal 1997 si impegna per garantire alle persone con cardiopatie congenite una buona qualità della vita dal momento della diagnosi e in ogni fase del percorso di cura, attraverso servizi di supporto psicologico, sociale e socio assistenziale e accoglienza gratuita.