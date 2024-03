Addio a Gabriele Giacobazzi: il vicepresidente di Hera ed ex assessore a Modena aveva 74 anni

Modena, 3 marzo 2024 - Addio a Gabriele Giacobazzi: il vice presidente della multiutility Hera ed ex assessore a Modena è morto a 74 anni. Giacobazzi era originario di Prignano sulla Secchia (Modena) ed è stato professore a contratto al dipartimento di Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio-Emilia. Da settembre 2017 era presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena, da aprile 2018 coordinatore della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell'Emilia-Romagna. Ha fatto parte di commissioni edilizie e ricoperto importanti incarichi per enti locali appartenenti al territorio modenese, nonché assessore dal 2014 al 2018. In Hera dal 2020. Il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, lo ricorda per "le capacità tecniche, la passione per la bellezza e l'indiscutibile autorevolezza".

Cordoglio anche del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che di lui dichiara: "Giacobazzi è arrivato ad Hera dopo una importante carriera professionale, che lo ha visto come ingegnere ricoprire incarichi pubblici, tra i quali quello di assessore del Comune di Modena, e nel settore privato, svolti con grande competenza e passione. Esprimo a nome dell'amministrazione il nostro cordoglio ai familiari e ai tanti colleghi di lavoro".