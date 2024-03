Gagno, Pergreffi, Tremolada e Falcinelli: mancano i leader storici

Responsabilità, è questo il termine e il concetto che Vaira, a nome della società, ha consegnato a Bianco e ai suoi, in vista di una settimana che si preannuncia non certo semplice, verso la trasferta di Cittadella tanto delicata quanto scorbutica per innumerevoli motivi. Dal campo emerge un ulteriore tema. Che fine hanno fatto coloro i quali avrebbero dovuto vestire i panni di leader tecnici? Le scelte di Bianco hanno progressivamente ristretto sempre più gli spazi di giocatori come Pergreffi e Tremolada, ai quali vanno aggiunti Gagno e Magnino, ad esempio. Senza dimenticare le manovre invernali con gli addii di Falcinelli e Bonfanti. Di sensazioni ne possono nascere parecchie a tal proposito, in una squadra che dimostra poca personalità la presenza dello zoccolo duro non può che giovare, è stato dimostrato anche lo scorso anno o nell’anno della C. Forse (e sottolineiamo forse) qualcosa potrebbe essere mancato nella gestione di questo dettaglio. Ora il Modena si dimostri più che mai unito, a Cittadella sarà davvero un pomeriggio di fuoco, dopo una settimana che porterà con sé dubbi e riflessioni.

Alessandro Troncone