Gaia Festival dedicato al benessere

Gaia Festival torna a Fanano oggi e domani per la seconda edizione. Un evento ideato da Ortika Clothing e Comune di Fanano che si occupa di moda, esperienze ed è dedicato al benessere e alla sostenibilità a 360° e più in generale alla (ri)scoperta dell’immenso valore contenuto in ciò che non è sempre visibile agli occhi. Il programma prevede per oggi dalle 9 alle 21 - Centro Storico - Mostra Mercato - dalle 9.30 alle 12.30 - Parco Roma - ’Non cambiare il clima, cambia tu’. Esperimenti, giochi ed esperienze accompagnano i bambini e i ragazzi, dai 6 ai 12 anni, nella comprensione dei fenomeni che regolano ed incidono sui cambiamenti climatici. Alle 10 al Centro culturale Bortolotti - Piano di sviluppo per la coltivazione, lavorazione e valorizzazione delle piante officinali in Appennino - Convegno con Stefania Benvenuti, Università di Modena e Reggio Emilia (dalle 15 alle 17 - Piazza Corsini) Help Pianeta: cosa possiamo fare? Dieci azioni green da mettere in campo subito: semi di consapevolezza e buone pratiche eco da far germogliare per prendersi cura di Gaia Terra. Workshop con Lucia Cuffaro, conduttrice rubrica di autoproduzione su Rai1 Unomattina in Famiglia, scrittrice ed eco-influencer www.autoproduciamo.it.