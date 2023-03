Gal Antico Frignano, 2 milioni di contributi per turismo e artigianato

‘Ultima chiamata’ per il territorio dell’Appennino modenese riguardo i contributi del Gal Antico Frignano: "Si tratta – dice il presidente del Gal, Giancarlo Cargioli – di più di 2 milioni di euro per concludere la programmazione 2014-2022 e investire in progetti per lo sviluppo e il consolidamento del sistema produttivo locale. Al momento sono quattro gli avvisi pubblici sui quali è possibile presentare domanda di sostegno". I bandi sono attinenti al sistema turistico-ricettivo con risorse complessive pari a 1,8 milioni, all’artigianato locale che premia gli investimenti in innovazione di prodotto e di processo con risorse totali pari a 272.500mila euro (2 avvisi) e uno è rivolto ai Comuni ed Enti pubblici mettendo a disposizione 311.000 euro per il risanamento e la ristrutturazione di immobili aventi finalità pubblica. Nei prossimi giorni è prevista l’apertura di ulteriori due bandi: quello a sostegno degli investimenti in nuove imprese alle quali verrà riconosciuto un premio unico pari a 20mila euro e quello per il sostegno della qualificazione della filiera forestale con risorse pari a 267.776 euro. Nelle prossime settimane il GAL organizzerà una serie di incontri online e in presenza per illustrare i bandi, le modalità di partecipazione e le scadenza (www.galmodenareggio.it).

g.p.