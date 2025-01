GalaAppennino pronto ad accogliere Carolina Kostner

Tutto è pronto al PalaGhiaccio di Fanano per l’edizione del Decennale del GalaAppennino 2025, l’evento di pattinaggio artistico su ghiaccio che domani sera catalizzerà l’attenzione presso l’impianto dell’Appennino: il Galappennino è un evento nato dal basso, frutto dell’entusiasmo e della passione della Polisportiva Fanano e del sostegno dell’amministrazione comunale, che negli anni ha valorizzato il Palaghiaccio.

In dieci anni Fanano ha ospitato atleti di altissimo livello, ma non solo: dalla prima edizione, il Gala è stato concepito come un momento di grande spettacolo in cui alle esibizioni dei pattinatori si accompagnano le performance artistiche di musicisti e cantanti: domani sera la parte musicale sarà affidata alla cantante francese Kelly Joyce, apprezzata concorrente dell’edizione da poco conclusasi di Tale e Quale Show, e al quartetto di archi Krystal Kuartet, che utilizzeranno strumenti che hanno la particolarità di essere trasparenti, tanto da apparire come realizzati con il cristallo.

La stella della serata sarà Carolina Kostner (nella foto), la pattinatrice italiana più medagliata di tutti i tempi, ma alla pattinatrice altoatesina si affiancano altri atleti che tengono alto il vessillo tricolore gareggiando nelle più importanti competizioni a livello mondiale, come la coppia di artistico Sara Conti–Niccolò Macii, freschi di titolo nazionale, e poi i singolaristi Nikolaj Memola e Ginevra Negrello, e la coppia della Repubblica Ceca Natalie e Filip Taschlerovi che nel 2024 si sono classificati quarti a Skate Canada e al Grand Prix di Finlandia.

r.c.