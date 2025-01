Galappennino, emozioni in pista. Atleti, musicisti e coreografie: "Al lavoro per fare sempre meglio"

Una serata da incorniciare e che rimarrà nella memoria dei mille spettatori che hanno avuto la fortuna di assistere alla decima edizione del Galappennino, uno spettacolo unico nel suo genere che unisce, in modo originale e coinvolgente, il pattinaggio artistico di alto livello alla musica e al canto. A rendere indimenticabile l’evento è stata prima di tutto lei, l’attesissima Carolina Kostner che ha incantato il pubblico dentro e fuori dalla pista. Sul ghiaccio di Fanano la pattinatrice di Ortisei, nonostante da qualche anno abbia abbandonato la competizione, ha per l’ennesima volta dato prova di una classe cristallina in cui grazia e precisione del gesto atletico si fondono in modo perfetto. Una farfalla sui pattini che, con grande disponibilità, si è messa a disposizione degli organizzatori dando vita a diversi momenti in cui ha pattinato fianco a fianco con alcuni emozionatissimi atleti della Polisportiva Fanano. Ma Carolina si è dimostrata una persona speciale anche fuori dalla pista. Prima e dopo l’applauditissimo spettacolo, infatti, ha firmato decine di autografi e prestato il suo sorriso solare per altrettanti immancabili selfie. Le gare le mancano, ma l’età obbliga a fare delle scelte, ha sottolineato la pattinatrice italiana più vincente di sempre. "Ai giovani auguro di poter inseguire i loro sogni, ma aggiungo che ciò che conta davvero sono il percorso, l’impegno, la determinazione, la capacità di affrontare e superare le sconfitte. Lo sport è una grande scuola di vita e qui a Fanano ho trovato un bellissimo ambiente. Il Palazzetto poi è davvero un gioiellino" ha aggiunto Carolina Kostner.

Oltre ai numerosi atleti affermati che sono scesi in pista, hanno strappato applausi a scena aperta anche le riuscite coreografie che hanno coinvolto circa una cinquantina di pattinatori di tutte le età della Polisportiva Fanano. Sotto gli occhi estasiati di genitori e nonni, bambine e bambini hanno provato l’ebrezza di essere tra i protagonisti di uno spettacolo straordinario. Il Galappennino, è importante ricordarlo, è un evento nato dal basso, frutto dell’entusiasmo e della passione della Polisportiva Fanano e del sostegno dell’amministrazione comunale che, negli anni, ha valorizzato il Palaghiaccio rendendolo una struttura sempre più moderna e accogliente, adatta sia per attività ricreative sia per lo svolgimento di competizioni sportive. In dieci anni la città del mirtillo ha ospitato atleti di altissimo livello come la campionessa olimpica Anna Shcherbakova, l’iridata Loena Hendrickx, e la coppia olimpionica Nicole della Monica e Matteo Guarise.

Sin dalla prima edizione il Gala è stato concepito come un momento di grande spettacolo in cui alle esibizioni dei pattinatori si accompagnano le performance artistiche di musicisti e cantanti. Una tradizione che anche quest’anno è stata confermata. La parte musicale è stata affidata alla cantante francese Kelly Joyce, apprezzata concorrente dell’edizione da poco conclusasi di Tale e Quale Show, e al quartetto di archi Krystal Kuartet. Quest’ultimo ha saputo creare atmosfere oniriche grazie ai particolarissimi strumenti che hanno la particolarità di essere trasparenti, tanto da apparire come realizzati con il cristallo. Tra gli emozionati spettatori della serata, presentata come da tradizione da Cecilia Sargenti e Fabio Spirio, dirigenti della Polisportiva Fanano, anche Andrea Dondi, presidente del Comitato Emilia-Romagna del Coni, e il sindaco di Fanano, Stefano Muzzarelli, da sempre convinto sostenitore del Galappennino. "Ormai si tratta di uno spettacolo che è entrato nel cuore dei fananesi e di tanti turisti che nel periodo natalizio fanno tappa sul nostro Appennino. Possiamo ancora crescere e valorizzare ulteriormente l’impianto di cui disponiamo. Di certo già dai prossimi giorni sarò al lavoro per cercare di creare le condizioni affinché la struttura diventi ancora più accogliente ed efficiente" ha dichiarato Stefano Muzzarelli.